Prima Prova Assoluti – Successo di Federico Vismara nella spada a Caorle

(AGENPARL) – dom 26 novembre 2023 PRIMA PROVA ASSOLUTI – IL SUCCESSO DI FEDERICO VISMARA TRA I QUASI 300

SPADISTI CHIUDE LA TRE GIORNI DI CAORLE

CAORLE – Il successo di Federico Vismara delle Fiamme Azzurre nella

super-gara di spada maschile, da ben 298 partecipanti, ha chiuso la tre

giorni di gare di Caorle per la Prima Prova Nazionale Assoluti valida

per la qualificazione ai Campionati Italiani di Cagliari 2024.

Il campione del Mondo a squadre di Milano 2023 si è imposto in finale

per 15-14 su Gianpaolo Buzzacchino delle Fiamme Oro, secondo

classificato. Federico Vismara in semifinale aveva battuto il detentore

del titolo italiano degli spadisti, Valerio Cuomo delle Fiamme Oro, che

divide il terzo gradino del podio con Jacopo Rizzi della Polisportiva

Scherma Bergamo, al quale – superato dall’argento di giornata

Buzzacchino – resta la soddisfazione d’esser il più giovane (classe

2005) e l’unico “non in uniforme” tra i quattro in zona medaglia. Ai

piedi del podio i due portacolori dell’Accademia Scherma Marchesa

Torino, Luca Diliberto e Giulio Gaetani, Giacomo Paolini del Centro

Sportivo Esercito ed Enrico Piatti del Centro Sportivo Aeronautica

Militare.

Va così in archivio il lungo weekend di Caorle, che ha visto in tre

giorni di gare più di 900 atleti impegnati sulle pedane venete. La Prima

Prova Nazionale Assoluti ha registrato i successi di Alessio Foconi e

Martina Favaretto nelle due prove di fioretto, di Luca Curatoli e Irene

Vecchi nella sciabola e di Lucrezia Paulis e Federico Vismara nella

spada.

Gli Assoluti ora torneranno in pedana, per la seconda prova di

qualificazione, a Lucca nella seconda settimana di marzo per cercare

altri punti validi per i Campionati Italiani che si svolgeranno a

Cagliari dal 5 al 10 di giugno 2024.

