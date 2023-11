CS/ SICUREZZA, USIC: “VANDALIZZATE AUTO CARABINIERI DI BRENO. ATTO GRAVE”

(AGENPARL) – dom 26 novembre 2023 *COMUNICATO STAMPA *

*SICUREZZA, USIC: “VANDALIZZATE AUTO CARABINIERI DI BRENO. ATTO GRAVE”*

“L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC) esprime piena solidarietà

ai colleghi della Compagnia di Breno (BS) e alle loro famiglie per

l’aggressione subita. Le autovetture dei colleghi, infatti, sono state

pesantemente vandalizzate. Un gesto grave e inqualificabile che condanniamo

fermamente. I nostri colleghi sono in servizio per proteggere i cittadini e

garantire la sicurezza pubblica. Chiunque decida di aggredire un

carabiniere, aggredisce lo Stato e la democrazia”. Lo dichiara, in una

nota, Davide Dal Piaz, Segretario generale per la Regione Lombardia

dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC).

*https://www.usicc.it *