COMUNICATO: IL TRIBUNALE DI FROSINONE SI ACCENDE DI ROSSO CONTRO LA VIOLENZA

IL TRIBUNALE DI FROSINONE SI ACCENDE DI ROSSO CONTRO LA VIOLENZA

Su iniziativa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone, presieduto dall’avvocato Vincenzo Galassi, l’intera Giurisdizione del Foro di Frosinone, con Procura e Tribunale, ha voluto dare un segnale più evidente e riconoscibile in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Da questa sera, infatti, e per tutta la giornata di domani, 25 novembre, e di domenica 26 novembre, per la prima volta la facciata principale del Palazzo di via Fedele Calvosa, a Frosinone, sarà illuminata di rosso a testimonianza che la GIUSTIZIA condanna ogni forma di VIOLENZA.

Un gesto simbolico che raccoglie l’obiettivo comune di contrastare oggi, domani e ogni giorno dell’anno qualsiasi atto di oppressione, sopruso e sopraffazione nei confronti delle donne.