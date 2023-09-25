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COMUNICATO STAMPA DEL 22.09.2023 – SUONO DELLE SIRENE IN ONORE DEL COMANDANTE DELLA CAPITANERIA DI PORTO A.M.S. C.V. (CP) Giacomo CIRILLO.-

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(AGENPARL) – lun 25 settembre 2023 CAPITANERIA DI PORTO
AMS MESSINA
DI POZZALLO
– SUONO DELLE SIRENE IN PORTO A MESSINA
IN ONORE DEL COMANDANTE DELLA CAPITANERIA DI PORTO
AUTORITA’ MARITTIMA DELLO STRETTO
C.V. (CP) GIACOMO CIRILLO
IL PORTO DI MESSINA HA VOLUTO DARE L’ULTIMO SALUTO AL COMANDANTE DELLA CAPITANERIA DI
PORTO DI MESSINA AUTORITA’ MARITTIMA DELLO STRETTO, DECEDUTO GIORNO 17 SETTEMBRE
SCORSO NELLA CITTA’ DI LA SPEZIA.
NEL GIORNO IN CUI SI SONO SVOLTI I FUNERALI, NELLA CATTEDRALE DI CRISTO RE IN LA SPEZIA, IL
PERSONALE DELLA CAPITANERIA DI PORTO, I SERVIZI TECNICO NAUTICI (ORMEGGIATORI, PILOTI E
RIMORCHIATORI), LE UNITA’ NAVALI MILITARI E MERCANTILI PRESENTI NELL’AMBITO PORTUALE DI
MESSINA E TREMESTIERI, HANNO VOLUTO ONORARE IL COMANDANTE DEL PORTO DI MESSINA
EMETTENDO FISCHI IN SUO ONORE.
IL COMANDANTE CIRILLO NEL SUO PERIODO DI COMANDO A MESSINA, INIZIATO IL 26 NOVEMBRE
2022, SI E’ FATTO APPREZZARE DA TUTTO IL CLUSTER MARITTIMO NONCHE’ DALLE ISTITUZIONI
LOCALI PER LA SUA AFFABILITA’ E PARTECIPAZIONE CONDIVISA A TUTTE LE CRITICITA’ DEL
TERRITORIO.
LA SUA PARTICOLARE DEDIZIONE, COMPETENZA E LEADERSHIP HANNO AVUTO UN IMPATTO
SIGNIFICATIVO SULLA SICUREZZA MARITTIMA E SULLA COMUNITA’ PORTUALE
IN QUESTO MOMENTO DI IMMENSA TRISTEZZA, IL PERSONALE DELLA CAPITANERIA DI PORTO, SI
UNISCE AL DOLORE STRINGENDOSI ATTORNO ALLA FAMIGLIA IN PARTICOLARE ALLA MOGLIE MARIA
ED ALLE FIGLIE MARTINA ED ALESSIA.

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