COMMERCIALISTI Milano: stasera LUN 25 ore 19 pres. Caradonna con Min. Salvini e Leo

“Sostenere le eccellenze per valorizzare il Paese”

Gala Meeting dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

Lunedì 25 settembre 2023, dalle ore 19.00

Piazza Città di Lombardia a Milano

Il Gala Meeting “Sostenere le eccellenze per valorizzare il Paese” si terrà a

Milano, con il patrocinio della Regione Lombardia, il 25 settembre 2023 alle

19.00, in Piazza Città di Lombardia. Alcune eccellenze del nostro territorio

saranno presenti nella location e il loro contributo diventerà parte del

fundraising di categoria per il progetto “Boccioli di Vita”, realizzato in

collaborazione con la Fondazione Buzzi e finalizzato a dotare l’Ospedale

dei Bambini Buzzi di una nuova sala operatoria pediatrica.

Sono attesi tra gli altri:

Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili;

Maurizio Leo, Viceministro dell’Economia e delle Finanze

con delega alle Finanze.