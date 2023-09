Tra arte e letteratura, il Festival di Luca Filipponi vola.

(AGENPARL) – dom 24 settembre 2023 Il premio letterario ed. 2023 della nota manifestazione spoletina a guida

del Prof. Luca Filipponi (Menotti Art Festival) è stato particolarmente

straordinario, con 40 editori top italiani e 50 premiati per le varie

sezioni, a partire dalla Presidente della Commissione, Anna Maria

Petrova, anche lei stessa premiata a sorpresa per il suo ultimo libro

diffuso in Italia e Bulgaria.

Iniziato il 22 settembre, si è concluso il 25 settembre, con presenze

letterarie ed artisti provenienti da tutto il mondo.

Tra i premiati della sezione Letteratura del Festival, nomi come Neria De

Giovanni, George Labrinopoulos* (*stampa estera), Amalia Mancini, Alfonso

Bottone, Morelli Sabrina.

Soddisfatto Luca Filipponi, il Deus ex machina di una operazione culturale

festivaliera (spoletina) che ha successo da tantissimi anni: “Ottima la

reazione degli albergatori e dei commercianti, che hanno gradito il sold

out per tutta la durata della manifestazione”.