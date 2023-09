(AGENPARL) – dom 24 settembre 2023 REGIONALI: FOTI (FDI), SE CI SI CREDE NESSUNA COSA IMPOSSIBILE

«Se guardiamo le precedenti elezioni, le province andate al centrodestra

sono state più di quelle al centrosinistra. Non mi interessa sapere cosa

fare per vincere per forza o per far perdere i nostri avversari. Noi

dobbiamo fare le nostre battaglie per presentare le nostre idee. Il

centrodestra è alternativo in tutti i Comuni dell’Emilia Romagna. Possiamo

prevedere problemi per il centrosinistra. A me invece interessa solo

correre in tutte le regioni. E in Emilia Romagna ce la possiamo fare, ma

abbiamo bisogno dei voti del centro. Con orgoglio possiamo dire che un anno

fa pochi avrebbero immaginato il successo. Signori, se ci si crede, nessuna

cosa è impossibile. E col vostro voto la prossima volta li mandiamo a casa».

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti,

intervistato dal direttore delle Gazzette di Modena e Reggio e della Nuova

Ferrara Cristiano Meoni alla convention di partito “L’Italia Vincente”.