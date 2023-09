(AGENPARL) – dom 24 settembre 2023 EXTRA PROFITTI. OSNATO (FDI) : NESSUN ALBI PER CHI SPECULA, MA TUTELA DEL

CREDITO

“L’ossessione di Marattin, che è quella di tutta la sinistra, di voler

rappresentare Giorgia Meloni come un premier incapace e in preda agli

eventi non fa altro che dimostrare la scarsità di argomenti contro il suo

operato. Anche sugli extra profitti delle banche Marattin fa un fuor

d’opera evidente e lampante. Nessun passo indietro ma anzi un ulteriore

passo in avanti che permetterà di eliminare anche gli alibi che alcuni nel

mondo politico e finanziario hanno palesato dicendo che con questa norma si

metteva a rischio il risparmio degli italiani o l’acquisto dei titoli di

stato: oggi vedremo chi sceglierà di investire questi profitti per

assicurare credito alle famiglie e alle imprese italiane e chi invece vorrà

speculare!”.

Così Marco Osnato, presidente di Fratelli d’Italia della Commissione

Finanze della Camera e responsabile economico del partito.