(AGENPARL) – dom 24 settembre 2023 Comunicato Stampa

EASY TAG FA CENTRO ANCHE NELLE FRAZIONI

Fabrizio Gandolfi (Assessore al Territorio): “230 cicli marcati in soli sei giorni nelle

nostre frazioni”

Easy Tag si conferma un’intuizione vincente da parte dell’Amministrazione Comunale.

Dopo aver superato quota 1.000 “tag” nelle finestre organizzate nel capoluogo, anche la

riproposizione in tutti i territori frazionali – all’interno delle iniziative contenute all’interno

della Settimana Europea della Mobilità – ha dato risultati importanti, a certificazione

tangibile dell’alto gradimento. Sono stati 230 i cicli targhettati nelle sei giornate che

hanno visto convolte, nell’ordine, le frazioni di Tramuschio, Quarantoli, Gavello, San

Martino Spino, Crocicchio Zeni, San Giacomo Roncole, San Martin Carano,

Mortizzuolo e Cividale. Proprio in quest’ultima tappa dell’iniziativa è stato raggiunto il

picco di adesioni con 80 – fra biciclette e monopattini – ai quali è stata apposta la

marcatura identificativa.

Particolarmente apprezzate la disponibilità e lo zelo degli agenti impegnati e la completa

gratuità di tutta l’operazione.

“Ringrazio sentitamente gli agenti della Polizia Locale di Mirandola per questi sei giorni di

intenso lavoro, al servizio delle comunità frazionali mirandolese. Un’altissima adesione

che, oltre che sottolineare l’intuizione dell’Assessorato alla Sicurezza in merito alla

realizzazione dell’iniziativa Easy Tag, conferma l’entusiasmo e la partecipazione da parte

delle Frazioni quando coinvolte in progetti stimolanti. Dopo aver realizzato decine di

concerti e spettacoli all’interno del palinsesto dell’Estate in Frazione – conclude

l’Assessore Fabrizio Gandolfi – sono allo studio altre nuove iniziative nei mesi che

porteranno alla conclusione del nostro mandato”.

Per informazioni: