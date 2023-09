(AGENPARL) – dom 24 settembre 2023 BENI CONFISCATI. FERRO (FDI): AUMENTO DEL 142% DELLA DESTINAZIONE DEI

CESPITI

“Dall’inizio dell’anno fino al mese di luglio 2023 si è registrato un

aumento percentuale del 142 per cento, rispetto allo stesso periodo

dell’anno precedente, nella destinazione a fini sociali ed istituzionali

dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata». E’ quanto

afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, dopo la pubblicazione

dell’ultima relazione annuale dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione

e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità

organizzata. «L’incremento dell’assegnazione dei cespiti – prosegue il

sottosegretario Ferro, delegato all’Agenzia dei beni confiscati – conferma

il rafforzamento e la velocizzazione della capacità destinatoria

dell’Agenzia guidata dal prefetto Bruno Corda, su cui c’è stato un grande

impegno il governo guidato da Giorgia Meloni, nell’ambito della complessiva

strategia di contrasto alla criminalità organizzata. Il riutilizzo dei beni

confiscati per la realizzazione di presidi delle forze dell’ordine o realtà

di valenza sociale, infatti, non solo colpisce duramente le cosche sul

piano economico e finanziario, ma ne sgretola l’immagine del potere sul