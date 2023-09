(AGENPARL) – sab 23 settembre 2023 FDI. LONGI: TANTE LE MISURE AVVIATE DAL GOVERNO PER RILANCIARE I TRASPORTI

“Mi sono soffermata sulle principali attività della commissione Trasporti

che si è concentrata da un lato sulle priorità individuate dal governo

relative alla situazione contingente dall’altro sulle iniziative

parlamentari. Di particolare importanza per la Sicilia sono stati l’esame

del Dl ponte, la risoluzione sul contratto di programma RFI 2020-2026 che

impatta sull’alta capacità in Sicilia e l’indagine conoscitiva sul caro

voli. Di grande importanza per raggiungere l’obiettivo della

decarbonizzazione del trasporto su strada è stata, inoltre, la missione

presso la commissione Trasporti a Bruxelles per relazionare sulle misure

adottate. Lo scorso mese ho quindi depositato una PdL finalizzata al

riordino del settore del call center. Tante le misure messe in campo e

avviate per rilanciare l’Italia in questo primo anno di governo di cui sono

molto orgogliosa”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Eliana Longi, a margine

dell’iniziativa “L’Italia Vincente” a Catania.