(AGENPARL) – sab 23 settembre 2023 Convention Italia vincente, Cerreto (FDI): grazie al Governo Meloni e

Ministro Lollobrigida l’agricoltura torna ad essere una potenza mondiale

della qualità

“Con il governo Meloni ed il Ministro Lollobrigida, l’agricoltura torna ad

essere una potenza mondiale della qualità . Il nostro sistema agricolo,

come sosteniamo da anni, necessita di un impulso per la modernizzazione

delle imprese agricole che devono essere aiutate e messe in condizione di

poter competere con i sistemi di mercato globali, ma deve trovare anche una

dimensione di sostenibilità ambientale economica e sociale. La poderosa

produzione legislativa di questi undici mesi di governo, raccontano una

volontà chiara di coniugare gli aspetti legati ad un’agricoltura moderna a

quella che è invece una necessaria conservazione dei valori tradizionali

che hanno consentito all’Italia di essere un punto di riferimento

dell’eccellenza della biodiversità e della qualità. Grazie alle modifiche

ottenute nel PNRR si è dato un impulso con oltre due miliardi di euro per

quanto riguarda la modernizzazione agricola in campo ambientale, in campo

di energie alternative e per i miglioramenti infrastrutturali, allo stesso

tempo siamo in prima linea per difendere i valori tradizionali non solo

evocati nel nome della sovranità alimentare ma anche connotati dai fatti

come i divieti assoluti della commercializzazione e produzione di carni

sintetiche che ci pone all’avanguardia in tema di difesa della nostra

identità che si racconta anche attraverso la storia del nostro

agroalimentare, attraverso l’ammirabile candidatura della cucina italiana

quale patrimonio mondiale dell’umanità che darà la possibilità all’Italia

di raccontare la sua meravigliosa cucina che è storia, tradizione,

diversità, cultura e avremo la possibilità di narrarla, così come stiamo

facendo, da Venezia a Pompei, da New York a Doha. Grande lavoro anche in

Parlamento, tante proposte di legge che giacciono in Commissione

Agricoltura, pertanto siamo felici che, come promesso, il settore

agricoltura e agroalimentare italiano siano al centro di un’importante

operazione di produzione legislativa della quale le filiere, il sistema

agricolo, i lavoratori necessitavano per ritornare ad essere trainanti e

protagonisti per la storia del nostro Paese.” Lo ha dichiarato l’on. Marco

Cerreto, capogruppo in Commissione Agricoltura, nel suo intervento alla

convention di Fratelli d’Italia “ L’Italia vincente, un anno di risultati”

organizzata ad Avellino su iniziativa dei parlamentari campani.