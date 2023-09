(AGENPARL) – ven 22 settembre 2023 Provincia di Salerno

Piazza Lucia – fraz. S. Maria – 84048 Castellabate (SA)

COMUNICATO STAMPA 95/2023

LE VIBRAZIONI IN CONCERTO A CASTELLABATE: POSTICIPATO AL 30 SETTEMBRE 2023

Il concerto de Le Vibrazioni è stato posticipato a sabato 30 settembre per le avverse previsioni meteo della data inizialmente programmata.

Altro importante appuntamento del ricco calendario Castellabate ‘900 che, iniziato a febbraio, continuerà a regalare intrattenimento ed emozioni anche nei mesi di settembre ed ottobre. Organizzato e fortemente voluto dall’amministrazione comunale per rendere indimenticabile questo 2023 così importante per Castellabate in occasione del suo nove centenario. Tanti gli album e i brani composti da questo gruppo che, di successo in successo, è riuscito ad affermarsi anche nel panorama musicale internazionale. Castellabate avrà il piacere di ospitare nella sua frazione marinara una band di successo che, per la sua musica unica ed inconfondibile, riesce ad abbracciare generazioni e gusti così diversi.

Un appuntamento imperdibile con la musica che accenderà la piazza e farà scatenare tutti i presenti rendendo questo 2023 ancor più unico ed indimenticabile.