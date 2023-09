Dalla castagna alla dolce farina – mostra fotografica a cura della Associazione Castanicoltori della Lucchesia

(AGENPARL) – gio 21 settembre 2023 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

INVITO

Venerdì 22 settembre 2023 ore 17.30

INAUGURAZIONE della MOSTRA

“Dalla Castagna alla dolce farina”

fotografie di Luca Lorenzetti

a cura della Associazione Castanicoltori della Lucchesia

Palazzo delle Esposizioni, ingresso libero da Via del Molinetto

Con l’equinozio d’autunno, arriva al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca, nella sala con ingresso da via del Molinetto, la mostra fotografica dedicata alla produzione secolare e tradizionale dei nostri boschi e alle donne e agli uomini che vi si dedicano ancora, e che proprio in questa stagione saranno impegnati nella raccolta, essicazione e lavorazione dei prodotti del castagno.

Gli scatti sono di Luca Lorenzetti, la mostra è organizzata dall’Associazione Castanicoltori della Lucchesia e sarà inaugurata venerdì 22 settembre alle ore 17,30, promossa dalla Fondazione Lucca Sviluppo assieme alla Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Vi aspettiamo.

