CS/SINDACATI, USIC: “SOLIDARIETÀ E VICINANZA A MASSIMILIANO ZETTI”

(AGENPARL) – gio 21 settembre 2023 *COMUNICATO STAMPA*

*SINDACATI, USIC: “SOLIDARIETÀ E VICINANZA A MASSIMILIANO ZETTI”*

“Solidarietà e vicinanza a Massimiliano Zetti, Segretario Generale

dell’Associazione Sindacale NSC, per la condanna ricevuta dal Tribunale

Militare per ‘attività sindacale’. Ovviamente non entriamo nel merito

dell’accaduto, ma ci riesce difficile capire come si possa condannare un

Dirigente Sindacale per aver svolto la propria attività. Questa condanna, a

prescindere dalle motivazioni, deve portare il legislatore a porsi delle

riflessioni sulla Legge 46/2022 e sull’opportunità di apportare quelle

modifiche necessarie affinché il dirigente sindacale possa tutelare i

propri iscritti e il proprio mandato. Siamo fiduciosi che Massimiliano

Zetti riuscirà a dimostrare in appello le sue ragioni e che la condanna

sarà annullata”. Lo dichiara Antonio Tarallo, Segretario Nazionale

dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC).

*Per info e contatti*

*Antonio Tarallo – Segretario Generale USIC *

https://usicc.it