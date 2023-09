(AGENPARL) – gio 21 settembre 2023 AGORA’ (RAI3)/Giani: Nessuno mi può obbligare a fare i Cpr in Toscana

”Obbligare, non mi obbliga nessuno. Nel senso che il Ministero degli

interni ha tutti gli strumenti per farseli, se vuole se li fa”. Queste le

parole di Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, ad Agorà Rai

Tre, condotto da Roberto Inciocchi, sui Cpr in Toscana.

