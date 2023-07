+++Nuovo Orario Donnalucata Airshow+++

(AGENPARL) – sab 22 luglio 2023 Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori, inizio spettacolo rinviato alle 17,30 del 23 luglio

Al fine di scongiurare le ondate di calore, il Donnalucata Airshow inizierà alle 17,30 anziché alle 16 di domani.

Al fine di scongiurare le ondate di calore, il Donnalucata Airshow del 23 luglio 2023 inizierà alle 17,30 e non come annunciato in precedenza alle 16:00.

La Pattuglia Acrobatica Frecce Tricolori si esibirà comunque a partire dalle ore 18:00 e per i 27 minuti successivi.

E’ stato deciso di rendere più stringente il programma per favorire la godibilità dello spettacolo ed evitare tempi morti viste le alte temperature di domani.

Trasporti

L’Ast ha soppresso le corse da Donnalucata verso Scicli delle 13,30 e le 17,30, che potranno essere prese al quartiere Jungi.