Cagliari: pericolo di incendio codice arancione – Comunicato stampa

(AGENPARL) – sab 22 luglio 2023 [Comune Cagliari News]

Comunicato stampa

21 luglio 2023

Nuovo bollettino della Protezione civile per la giornata di sabato 22 luglio. Mappa del rischio nel territorio regionale e comportamenti da adottare.

Cagliari: pericolo di incendio codice arancione

Confermato anche per la giornata di domani, sabato 22 luglio 2023, l’allerta incendio codice arancione nell’area di Cagliari. Infatti, “le condizioni, che a innesco avvenuto – specifica il nuovo bollettino della Protezione civile di previsione di pericolo di incendio alto – l’evento se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contestabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”.

Ai link più sotto il bollettino della Protezione civile, con la mappa del rischio nel territorio regionale e comportamenti da adottare in caso di incendio.

Con preghiera di pubblicazione:. https://www.sardegnaambiente.it/documenti/9c902fab-957e-49a1-8c57-6567c27f1afd_BPI_DEF_del_21-07-2023.pdf https://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=2282&s=289490&v=2&c=12454&idsito=20