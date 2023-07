Provincia di Rimini/LA S.P. CARPEGNA IN LOCALITÀ LA RUPE DI PENNABILLI RIAPRIRÀ LUNEDÌ 28 LUGLIO

(AGENPARL) – ven 21 luglio 2023 CRITICITÀ IMPREVISTE IMPEDISCONO LA RIAPERTURA ANTICIPATA

LA S.P. CARPEGNA IN LOCALITÀ LA RUPE DI PENNABILLI RIAPRIRÀ LUNEDÌ 28 LUGLIO

L’annunciata riapertura anticipata, a senso unico alternato, della S.P. n° 1 “Carpegna” in località La Rupe (Comune di Pennabilli) è rinviata a lunedì 28 luglio, come inizialmente previsto.

La Ditta incaricata dei lavori ha infatti riscontrato criticità nel loro completamento – anche in ragione delle difficoltà operative connesse alle elevate temperature di questi giorni – che sconsigliano la riapertura anticipata al traffico.