Scorrimento della graduatoria degli aventi diritto al voucher previsti dall’iniziativa “Contributi per incentivare la pratica sportiva” – Comunicato stampa

(AGENPARL) – gio 20 luglio 2023 [Comune Cagliari News]

Comunicato stampa

20 luglio 2023

Scorrimento della graduatoria degli aventi diritto al voucher previsti dall’iniziativa “Contributi per incentivare la pratica sportiva”

Il Servizio Sport, Cultura e Spettacolo con determinazione n.1189 del 28/02/2023 ha effettuato uno scorrimento della graduatoria della misura “Contributi per incentivare la pratica sportiva” – Voucher Sport. Il progetto, finanziato con fondi PON React EU è rivolto alle fasce di popolazione maggiormente colpite dalla pandemia COVID19 e prevede l’erogazione di contributi attraverso assegnazione di voucher nominali direttamente alle seguenti categorie di cittadini: minori di 18 anni; over 65; soggetti diversamente abili; persone in situazione di grave vulnerabilità legata alla perdita temporanea di reddito e sprovviste di altro sostegno e mezzo di sostentamento.

I cittadini avranno 15 giorni di tempo, pena esclusione, per scegliere e contattare un’organizzazione sportiva tra quelle indicate nell’Elenco pubblicato nella pagina Istituzionale del Comune.

Con preghiera di diffusione