NEWS 2 del 20 luglio 2023

MONTERVERDI: STUDIO CLINICO IN ONCOLOGIA ESEMPIO D’ECCELLENZA DEL LAVORO SINERGICO TRA UNIVERSITA’ MAGNA GRAECIA E AZIENDA DULBECCO

Nota stampa dell’assessore Donatella Monteverdi.

“La grande risonanza che il primo studio clinico su un inibitore di microRna in oncologia ha avuto a livello nazionale e internazionale è una notizia che riempie di orgoglio tutta la comunità accademica catanzarese. Il percorso d’eccellenza condotto dall’Università della Magna Graecia e dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Renato Dulbecco, grazie ai finanziamenti di Fondazione Airc, consentirà di aprire nuovi orizzonti nella prevenzione e nella lotta ai tumori, rappresentando un modello operativo straordinario grazie al lavoro in team che ha coinvolto docenti e giovani ricercatori della nostra università. Il lavoro guidato dagli ordinari di oncologia medica, Pierfrancesco Tassone e Pierosandro Tagliaferri, ha coinvolto le nostre menti più preziose in uno studio che ha pochi precedenti, in quanto sviluppato a livello accademico più che industriale, e che è stato in grado di individuare degli importanti bersagli terapeutici per il cancro. E’ l’esempio concreto delle potenzialità che la sanità catanzarese può esprimere sul fronte della ricerca biomedica, e che potrà tradursi anche sul fronte assistenziale grazie agli importanti investimenti strutturali in cantiere. L’auspicio e l’obiettivo che ci deve vedere tutti uniti – amministrazioni, università e presidi ospedalieri – è quello di sostenere queste preziose realtà, rendendole sempre più attrattive per studenti e professionisti e riempiendo di contenuti lo slogan “Catanzaro città della salute” con un autentico progetto di sviluppo per il territorio”.

