(AGENPARL) – gio 20 luglio 2023 GIUSTIZIA, CATALDI (M5S): PRESENTATO DDL DELEGA PER SEMPLIFICAZIONE PROCESSO CIVILE TELEMATICO

ROMA, 20 luglio – “Al Senato ho depositato un disegno di legge delega per rendere più semplice e intuitivo il processo civile telematico. In particolare, la proposta del Movimento 5 Stelle a mia prima firma contiene una semplificazione delle procedure telematiche, l’uso di tecnologie avanzate, la formazione del personale giudiziario, la tutela della privacy e della sicurezza dei dati e il monitoraggio dell’efficacia delle misure adottate. Per rendere la giustizia civile più rapida ed efficiente dobbiamo evitare che sia richiesta la ripetizione inutile dell’inserimento di dati laddove già presenti, nonché la richiesta di inserimento dati che non siano strettamente necessari. Mi auguro che questo testo possa essere esaminato e discusso con la dovuta attenzione, l’efficienza della Giustizia è un obiettivo strategico per l’Italia”.

Così il senatore del Movimento 5 Stelle Roberto Cataldi.