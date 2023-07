(AGENPARL) – mer 19 luglio 2023 Movimento 5 Stelle – Lombardia – Ufficio stampa Non vedi correttamente il messaggio?

Nuovo depuratore del Garda i comitati a Palazzo Pirelli, Pollini (M5S): «Contrari cittadini, sindaci e forze politiche: progetto su di un binario morto»

Paola Pollini (Consigliere regionale M5S Lombardia): «Ho chiesto che i rappresentanti della “Federazione delle associazioni che amano il Fiume Chiese e il suo Lago d’Idro” e del “Comitato Presidio 9 Agosto” – da 710 giorni in presidio permanente – fossero ascoltati in Commissione Ambiente, affinché tutte le forze politiche potessero prendere ancora una volta coscienza delle criticità ambientali e del fatto che il progetto di depurazione e collettamento dei comuni bresciani del Lago di Garda si trovi ormai su di un binario morto. Il progetto vede contrari i cittadini, contrari i territori – diversi sindaci dell’asse del Chiese hanno già avviato battaglie legali -, contrarie le forze politiche, che finalmente stanno aprendo gli occhi e allineandosi alle posizioni del Movimento Cinque Stelle. L’unica cosa che non si capisce è come mai si stia ancora andando avanti su di una strada che, come detto in precedenza, è più che altro un binario morto.

Durante l’audizione è stato chiarito, dati alla mano, quanto il fiume Chiese, sul quale già gravano diversi sversamenti, viva una condizione di estrema fragilità. Potenziare e rendere moderno l’impianto di depurazione del Garda già esistente è una soluzione decisamente preferibile, rispetto alla realizzazione del nuovo depuratore, che metta ulteriormente a rischio la salute del Chiese. I rappresentanti dei comitati hanno fornito precise indicazioni a Regione Lombardia, in merito alle richieste delle quali farsi portavoce durante l’incontro previsto, ma non ancora calendarizzato, fra il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e i rappresentanti delle Regioni: Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. Inoltre, hanno chiesto delucidazioni riguardo alla metodologia relativa allo studio ecologico sulle acque del Chiese, il cui finanziamento era stato ottenuto dall’ex Consigliere regionale del M5S, Ferdinando Alberti. A margine dell’audizione la “Federazione delle associazioni che amano il Fiume Chiese e il suo Lago d’Idro” mi ha parlato del progetto relativo alla rappresentazione teatrale: “Umore Acqueo”, che il gruppo sta portando in giro lungo i Comuni dell’asse del Chiese. Chiederò a Regione Lombardia la possibilità di uno spazio, affinché questa rappresentazione possa andare in scena anche a Palazzo Pirelli, a beneficio dei cittadini interessati, ma anche degli stessi Consiglieri regionali» così la Consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, Paola Pollini, al termine dell’odierna audizione in Commissione Ambiente della “Federazione delle associazioni che amano il Fiume Chiese e il suo Lago d’Idro” e del “Comitato Presidio 9 Agosto” in merito al progetto di depurazione e collettamento dei comuni bresciani del Lago di Garda.

Milano, 19 luglio 2023

20124 Milano