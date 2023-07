(AGENPARL) – mar 18 luglio 2023 SALARIO MINIMO, BARZOTTI (M5S): DA MAGGIORANZA ATTEGGIAMENTO MESCHINO, BATTAGLIA NON SI FERMA

ROMA, 18 LUGLIO 2023 – “Sul salario minimo legale quello della maggioranza e del Governo è un atteggiamento meschino. Nel metodo, perché si sceglie di azzerare la discussione della proposta di legge delle opposizioni presentando un emendamento soppressivo, ma anche nel merito visto che in Italia ci sono milioni di lavoratori sottopagati e il Governo non ha avanzato alcuna proposta per fronteggiare il tema del lavoro povero”. Lo ha detto, intervenendo in commissione Lavoro alla Camera durante la discussione sulla pdl sul salario minimo legale, la capogruppo del M5S in XI commissione Valentina Barzotti.

“In questi giorni – ha proseguito – il ministro degli Esteri Tajani ha detto che serve il ‘salario ricco’, da raggiungere attraverso non meglio precisate riforme. Il Governo pensa forse che gli italiani si arricchiranno abolendo l’abuso d’ufficio, svuotando il traffico di influenze illecite o attaccando pilastri della lotta alle mafie come il concorso esterno in associazione mafiosa? Oppure con i 380 euro una tantum della social card? Siamo seri. Fissare una soglia legale da 9 euro lordi l’ora è quantomai necessario: a beneficiarne sarebbero oltre 3,5 milioni di lavoratori, soprattutto donne. La nostra battaglia non si fermerà qui” ha concluso Barzotti.