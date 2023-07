Cs rimozione fioriere

(AGENPARL) – mar 18 luglio 2023 CITTÀ DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

COMUNICATO STAMPA

Martina Franca, 18 luglio 2023

Decoro urbano, domani 19 luglio via agli interventi di rimozione

delle fioriere rotte o in stato di abbandono

A partire da domani 19 luglio 2023 saranno avviati interventi di rimozione delle fioriere collocate

sul suolo pubblico rotte e/o in condizioni di abbandono, sia comunali che private, posizionate senza

autorizzazione dai cittadini. L’avvio degli interventi di rimozione inizierà dal centro storico.

Coloro che hanno collocato, senza il relativo permesso, fioriere sul suolo pubblico e vogliono

evitarne la rimozione sono invitati a procedere autonomamente prima dell’intervento della ditta

incaricata dal Comune.

“Si tratta di interventi di manutenzione ordinaria tesi a garantire il decoro urbano – spiega

l’assessore al turismo e al verde pubblico Vincenzo Angelini – e a riqualificare il patrimonio

floreale in strade e piazze, eliminando situazioni di trascuratezza. A questa fase ne seguirà una

successiva con l’installazione di nuove fioriere”.

