Presentazione progetto AcquAmiCA – Comunicato stampa

(AGENPARL) – gio 18 maggio 2023 [Comune Cagliari News]

Comunicato stampa

18 maggio 2023

Conferenza stampa venerdì 19 maggio alle ore 11 nella Sala del Retablo al secondo piano del Palazzo Civico di via Roma 145

Presentazione progetto AcquAmiCA

Venerdì 19 maggio 2023 alle ore 11 nella Sala del Retablo al secondo piano del Palazzo Civico di via Roma 145, conferenza stampa di presentazione del progetto sperimentale interassessoriale AcquAmiCA, per incentivare le discipline sportive natatorie tra i ragazzi in età scolare.

Interverranno: Marina Adamo, assessora agli Affari generali, Istruzione, Politiche universitarie, Politiche giovanili e Pari opportunità, Fioremma Landucci, assessora allo Sport, Patrimonio e Tributi, Michela Peretti, dirigente Istituto Comprensivo “Giusy Devinu”.

Con preghiera di voler intervenire:.