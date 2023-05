(AGENPARL) – gio 18 maggio 2023 Alienato il Margherita per 5 milioni di euro

Salvemini: “Una buona notizia per la città, un altro immobile dismesso si avvia a nuova vita”

L’Istituto Margherita, inserito nel piano delle alienazioni del Comune di Lecce dal 2010, ha ricevuto una proposta d’acquisto da due società che si sono aggiudicate – per ora in maniera provvisoria in attesa di tutte le verifiche di legge – tutti e tre i lotti messi in vendita per un totale di 5 milioni 153 mila euro.

Il Margherita si sviluppa su tre piani fuori terra, oltre ad alcune porzioni di superficie nel piano interrato, occupa una centralissima area del centro storico e confina con le vie Palmieri, degli Alami, Conservatorio S. Lorenzo e Corte dei Carminati.

I tre lotti del complesso edilizio di notevole pregio storico-artistico, per una superficie di circa 6300 mq, comprendono l’immobile in via Palmieri con destinazione d’uso ricettiva, aggiudicato a una società con sede a Pescara, e gli immobili in via Conservatorio San Leonardo e in vico degli Alami con destinazione d’uso residenziale, aggiudicati a una seconda società con sede a Roma.