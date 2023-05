Selezione n. 7 Operatori ausiliari: calendario prove di idoneità – Comunicato stampa

(AGENPARL) – mar 16 maggio 2023 [Comune Cagliari News]

16 maggio 2023

Tutti i candidati sono convocati per la giornata di giovedì 25 maggio presso il Palazzo Civico di via Roma 145

Selezione n. 7 Operatori ausiliari: calendario prove di idoneità

È pubblicato nel portale internet del Comune (link più sotto) l’elenco anonimizzato dei candidati convocati a sostenere le prove di idoneità relative alle selezioni per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 7 Operatori ausiliari – commessi custodi non qualificati: addetti all’accoglienza e all’informazione.

Le prove, suddivise in due turni (mattino dalle ore 9.30 e pomeriggio dalle ore 15.30), saranno tutte svolte giovedì 25 maggio 2023 presso il Palazzo Civico di via Roma 145.