CONTIENE FOTO# LADISPOLI – CARABINIERI NOTANO UNO “SCAMBIO” TRA DUE SOGGETTI E LI ARRESTANO, POICHE’ GRAVEMENTE INDIZIATI DEL REATO DI DETENZIONE E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

(AGENPARL) – gio 03 novembre 2022 Legione Carabinieri Lazio

Compagnia di Civitavecchia

Comunicato Stampa

LADISPOLI – CARABINIERI NOTANO UNO “SCAMBIO” TRA DUE SOGGETTI E LI ARRESTANO, POICHE’ GRAVEMENTE INDIZIATI DEL REATO DI DETENZIONE E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

Ladispoli (RM) – I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Civitavecchia, coadiuvati dai colleghi della Sezione Radiomobile, hanno arrestato due uomini, un 23enne e un 27enne del posto, entrambi già con precedenti, poiché gravemente indiziati del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, l’attenzione dei militari di passaggio è stata attirata da uno “scambio” avvenuto tra i due soggetti mentre si trovavano a bordo di un’autovettura. Incuriositi, i Carabinieri hanno deciso di procedere al loro controllo. Il 27enne è stato trovato in possesso di 60 g di hashish e il 23enne con denaro contante, spingendo così i militari di estendere il controllo alle rispettive abitazioni.

Nell’appartamento del 23enne i militari hanno rinvenuto, occultati all’interno di una scatola di scarpe 3,2 kg di hashish, un bilancino elettronico di precisione e vario materiale utile per il confezionamento delle dosi.

I due sono stati condotti presso la caserma di via Antonio da Sangallo e dichiarati in stato di arresto. L’esito dell’udienza direttissima svoltasi presso il Tribunale di Civitavecchia, il Giudice ha convalidato gli arresti operati.

031122