(AGENPARL) – sab 29 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

TURISMO: VERONA (AN.BTI), QUELLO DI QUALITÀ PASSA PER INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO

“Non ci può essere un turismo di qualità senza investimento sul capitale umano. Abbiamo bisogno di guardare alla professione di autista di bus turistici in modo diverso. Il conducente professionale non deve “solo” guidare, ma deve conoscere gli aspetti gestionali dell’attività, deve saper gestire le relazioni con clienti e aziende, deve sapere tutto sul proprio veicolo, vera e propria unità di business. Occorre investire in formazione, attraverso percorsi professionalizzanti che partano dalle scuole secondarie superiori e che permettano una crescita ed una prospettiva di carriera agli autisti che nel tempo e con l’esperienza acquisita dovranno divenire veri e propri ‘bus manager’. Una figura centrale, chiave dell’imprenditoria e garante di un servizio che deve generare, oltre ad un viaggio comodo e sicuro, anche un’immagine positiva per la propria azienda e il Paese. Occorre, inoltre, agire sui contratti collettivi, adeguandoli al costo della vita attuale, e sul cuneo fiscale per rendere maggiormente appetibile una busta paga. Solo così possiamo regalare un futuro migliore ad un settore chiave del turismo italiano”. Lo ha detto Riccardo Verona, Presidente dell’AN.BTI, intervenendo agli ‘Stati Generali del Turismo’ in corso a Chianciano Terme.