[fiorano modenese] Cs ‘Commemorazione defunti a Fiorano’

Commemorazione dei defunti: orari cimiteri e celebrazioni

I cimiteri di Fiorano Modenese, quello del capoluogo e quello di Spezzano, fino al 2 novembre compreso, sono aperti dalle ore 8 alle ore 19; dal 3 novembre entra in vigore l’orario invernale che proseguirà fino al 31 marzo 2023, con apertura dalle ore 8 alle ore 17.

Le celebrazioni religiose in commemorazione dei defunti saranno: nel cimitero di Fiorano il 1° novembre alle 14.30 recita del rosario e alle 15 Santa messa, con la benedizione delle tombe; al cimitero di Spezzano la Santa Messa sarà invece celebrata il 1° e 2 novembre alle ore 15.30, preceduta dal rosario e seguita dalla benedizione delle tombe.

Dal 2 all’8 novembre, per la novena dei defunti, al cimitero di Fiorano alle 15 sarà celebrata la messa, preceduta dalla recita del rosario. Domenica 6 novembre ci sarà anche la benedizione delle tombe al termine della messa. Al cimitero di Spezzano la novena prevede la recita del rosario alle ore 15.00 presso la croce di ferro.

Si ricorda che nei cimiteri si entra esclusivamente a piedi; sono vietate biciclette, motocicli, veicoli di ogni tipo non autorizzati. E’ vietato l’ingresso alle persone con cani o altri animali, anche se dotati di guinzaglio; alle persone vestite in non consono al luogo; ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione e le caratteristiche del luogo.

