CONTIENE FOTO# MORLUPO – BAR CHIUSO PER 5 GIORNI AI SENSI DELL’ART. 100 T.U.L.P.S. SU PROPOSTA DEI CARABINIERI NOTIFICATO IL PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE.

(AGENPARL) – ven 28 ottobre 2022 LEGIONE CARABINIERI “LAZIO”

Compagnia di Bracciano

Comunicato Stampa

MORLUPO – BAR CHIUSO PER 5 GIORNI AI SENSI DELL’ART. 100 T.U.L.P.S.

SU PROPOSTA DEI CARABINIERI NOTIFICATO IL PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE.

MORLUPO – I Carabinieri di Castelnuovo di Porto hanno notificato al titolare della società che gestisce un bar di Morlupo, il provvedimento di sospensione per 5 giorni, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., emesso dal Questore di Roma su proposta dei Carabinieri. La richiesta è stata avanzata anche a seguito delle numerose lamentele espresse dalla cittadinanza, cui è seguita un’attività di controllo da parte dei Carabinieri, consistita inizialmente in un’analisi documentale e successivamente nel materiale riscontro di quanto emerso, mediante servizi di osservazione che hanno permesso di acclarare che il bar è abituale ritrovo di persone con precedenti o pericolose per l’ordine pubblico, per la moralità e il buon costume, oltreché per la sicurezza dei cittadini. In aggiunta, i Carabinieri sono dovuti intervenire più volte nell’ultimo anno per sedare violente liti intercorse tra avventori in stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcool.

281022