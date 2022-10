(AGENPARL) – mar 25 ottobre 2022 Servizio Informazione e Comunicazione

[][]Dal 10 al 12 novembre “Prospero Young”

La presentazione lunedì 31 ottobre 2022 alle ore 18 nella Biblioteca Rendella

Sarà totalmente dedicata ai giovani la quinta edizione della versione autunnale di “Prospero Fest” e per l’occasione si trasforma in “Prospero Young”. Per celebrare il primo lustro della rinascita della Rendella, dal 10 al 12 novembre 2022 sono previsti dieci appuntamenti con protagonisti i giovani volontari che dialogano con gli autori.

La presentazione della tre giorni è in programma lunedì 31 ottobre alle ore 18 nella Biblioteca Civica “Prospero Rendella” alla presenza del Sindaco di Monopoli, Angelo Annese, dell’Assessore alla Cultura, Rosanna Perricci, dell’Assessore al Turismo, Cristian Iaia, e di Miriam Giannuzzi in rappresentanza dei volontari di Prospero Fest.

Tra gli appuntamenti in programma, l’11 novembre in occasione del trentennale della sua scomparsa, si terrà una tavola rotonda sulla figura del senatore Luigi Russo.