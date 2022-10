comunicato stampa del 24 ottobre 2022

(AGENPARL) – lun 24 ottobre 2022 [0LOGO TV BENEVENTO]

Comando Provinciale Carabinieri di Benevento

CARABINIERI DI BENEVENTO –UN ARRESTO PER DROGA.

PROSEGUONO I CONTROLLI ESEGUITI DAI CARABINIERI DELLA COMPAGNIA DI BENEVENTO CON IL QUOTIDIANO IMPEGNO MESSO IN ATTO PER PREVENIRE E REPRIMERE LE CONDOTTE ILLECITE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL CONTRASTO DEL COMMERCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

NEL CORSO DELLA QUOTIDIANA ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO, NELLA TARDA SERATA DEL 21 OTTOBRE, I CARABINIERI DELLA SEZIONE OPERATIVA DELLA COMPAGNIA SANNITA, HANNO SORPRESO UN 44ENNE COLOMBIANO CHE, A BORDO DI UNA MOTO DI GROSSA CILINDRATA, TRASPORTAVA IN QUESTO CAPOLUOGO UNA DOSE DI COCAINA ED UN PANETTO DI HASHISH MENTRE PRESSO LA SUA ABITAZIONE SI RINVENIVA ULTERIORE STUPEFACENTE DEL TIPO HASHISH E MARIJUANA. LE MODALITÀ DI RINVENIMENTO HANNO FATTO RITENERE CHE LA DROGA SAREBBE STATA DESTINATA ALLO SPACCIO VERSO TERZE PERSONE. AL TERMINE DELL’ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA, L’UOMO VENIVA DEFERITO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BENEVENTO, IN STATO DI ARRESTO, MENTRE L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA NE DISPONEVA GLI ARRESTI DOMICILIARI PRESSO LA SUA ABITAZIONE, IN QUESTA CITTÀ.

LA MISURA PRECAUTELARE DISPOSTA DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA IN SEDE DI INDAGINI PRELIMINARI, VERRÀ SOTTOPOSTA ALLA CONVALIDA DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, AVVERSO CUI SONO AMMESSI MEZZI D’IMPUGNAZIONE. LA PERSONA COINVOLTA E’ DA RITENERSI SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI E PERTANTO PRESUNTA INNOCENTE FINO A SENTENZA DEFINITIVA.

PROSEGUE DUNQUE DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE CC DI BENEVENTO E DELLE SUE ARTICOLAZIONI, IL CONTRASTO A QUESTA FORMA DI ILLEGALITÀ CHE SI PREFIGGE PRINCIPALMENTE LA TUTELA DELLA SALUTE VERSO I NOSTRI GIOVANI, OLTRE CHE ESSERE NATURALMENTE UN IMPORTANTE OBIETTIVO DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ COMUNE ED ORGANIZZATA.