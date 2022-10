(AGENPARL) – gio 20 ottobre 2022 Uovo alla POP è il collettivo tutto al femminile che porta a Roma ileglio della street art

Atmosfera immersiva tra murales, stencil art, poster e sculture art.

Se sei di Roma o sei solo di passaggio non puoi perderel’opportunità di ammirare le opere dei fuoriclasse dell’arte contemporanea all’interno di un contesto immersivo nel cuore di Trastevere. Il 22 Ottobre,dalle 16 in poi, presso In Galleria, in via Mameli 53/54, puoi partecipare all’evento esclusivo “Esco”.

Ogni giorno, fino al 24 ottobre, la galleria resta aperta al pubblico dalle 17.00 alle 20.00 con ingresso libero e una collezione di artisti che oltre al lavoro urbano attraverso murales o stencil art o poster e sculture art, realizzano opere su tela o materiali di recupero e stampe a edizione limitata.Le curatrici di Uovo alla Pop, Valeria Aretusi, Viola Barbara, Giulia Bernini, Libera Capezzone hanno fortemente voluto approdare a Roma, e non potevano che scegliere Trastevere, dove il fermento di voci e passi non va mai a dormire.

Grazie a ‘In_galleria’ []Uovo alla Pop, la galleria di street art con sede a Livorno, ha la possibilità di riempire alcune stanze dello spazio industriale con una Temporary Gallery con pezzi d’arte di quegli artisti che negli anni sono stati il fiore all’occhiello dello spazio livornese,

Ecco i nomi di alcuni artisti che potrai ammirare: Clet, GioPistone, Oblo, Vantees, Merioone, Mister Thoms, Ladiesis, El Rey de la Ruina, Sick Boy, Ache 77, Chiara Anaclio, Blub, BIBBITO, Exit Enter, De la Vega,Giuntini e tanti altri..

Non mancheranno stampe e serigrafie a tiratura limitata ma a prezzi popolari, oltre a creazioni a tema Uovo da t-shirt d’artista a lampade.Tutti street artist ognuno con il proprio stile, la propria tecnica e visione sul mondo, ciascuno a proprio modo celebra l’amore, la morte, la vita, la paura, la pace.