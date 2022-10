EXPORT. IL PINOT GRIGIO INCONTRA IL MERCATO INGLESE. WEBINAR DI COLDIRETTI TRA PRODUTTORI DEL NORD EST E OPERATORI DEL REGNO UNITO. LUNEDI 17 OTTOBRE ORE 11.00

(AGENPARL) – ven 14 ottobre 2022 EXPORT. IL PINOT GRIGIO INCONTRA GLI OPERATORI INGLESI.WEBINAR DI COLDIRETTI LUNEDI 17 OTTOBRE ALLE ORE 11.00

COINVOLTE CANTINE VENETE FRIULANE E TRENTINE

14 ottobre 2022 – Riprende l’attività di promozione di Coldiretti Veneto rivolta ai piccoli viticoltori attraverso incontri in webinar con i buyers internazionali sostenuta dai fondi OCM Vino Promozione Paesi Terzi (Reg. UE n. 1308/2013). Un viaggio attraverso i mercati esteri che ha coinvolto tutte le denominazioni venete. Lunedì 17 ottobre alle ore 11.00 tocca al Pinot Grigio: ilvino prodotto dalle cantine del Nord Est incontra gli operatori del Regno Unito sul tema “Il Pinot Grigio del Nord Est Italiano: dal delle Venezie alle Denominazioni storiche”.

Coinvolte nove aziende di cui cinque venete (Enotria Tellus di Treviso, Albino Armani e Monteci di Verona, Cantina Colli Euganei di Padova e Vitevis di Vicenza), due trentine (Mezzacorona e Corvée) e due friulane (La Sclusa di Udine e Fiegl di Gorizia).

Dopo un’introduzione a cura del Consorzio Vini DOC delle Venezie, l’attenzione sarà tutta dedicata alla presentazione di ogni singolo produttore ai dieci operatori inglesi selezionati tra i migliori Master of Wine, Wine Educator, importatori di vini, giornalisti di settore e giudici a importanti concorsi internazionali.

Moderatore dell’incontro on line, Alessandro Torcoli di Civiltà del Bere, che si è anche occupato della selezione dei partecipanti.

Il Pinot Grigio è un vino prodotto in diversi paesi sia in Europa che nel mondo, spesso associato ad un bere facile ed a prezzi contenuti – spiega Coldiretti. In Italia gran parte della produzione è concentrata nel Triveneto in un contesto ambientale storico. Su questo territorio si coltiva dalla fine dell’800 e proprio l’area vocata caratterizza la sua espressione più importante e qualificata. Tutto il Pinot Grigio è infatti a Denominazione, controllata e certificata secondo parametri previsti dai diversi Disciplinari di produzione da Enti terzi incaricati dal Ministero.