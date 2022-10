(AGENPARL) – mar 11 ottobre 2022 Il Ministro Giovannini ha firmato il decreto che fornisce indicazioni ai Provveditorati per le opere in programmazione a partire da gennaio 2023

Orsenigo (AIS): La sostenibilità è ormai al centro della programmazione delle nuove opere pubbliche

Milano, 11 ottobre 2022. L’ultimo decreto ministeriale conferma una strategia nazionale orientata verso infrastrutture sempre più sostenibili. Il provvedimento si inserisce coerentemente nel percorso fortemente voluto dal ministro Giovannini di mettere al centro la sostenibilità nella nuova programmazione per le infrastrutture, anche oltre le opere finanziate con il PNRR.

“Il Decreto – sottolinea Lorenzo Orsenigo, Presidente dell’Associazione italiana per la sostenibilità delle infrastrutture – conferma una precisa volontà di favorire una crescita, lungo la strada della sostenibilità, della pubblica amministrazione in modo unitario ed omogeneo. La nuova programmazione, a partire dal prossimo anno, dovrà allinearsi concretamente alla tassonomia europea e avrà a disposizione strumenti importanti per garantire il pieno rispetto del quadro di indirizzo comunitario. Tre sono, a nostro avviso, gli aspetti più rilevanti in questa direzione. Il primo riguarda la convinta scelta di puntare sulla premialità come strategia da privilegiare per alzare l’asticella del mercato delle opere pubbliche, nel segno della sostenibilità, non solo ambientale, ma anche sociale. Il secondo elemento è quello di mettere al centro i protocolli di sostenibilità, per ora relativamente agli edifici, ma in prospettiva si auspica anche per le infrastrutture. Infine, il terzo riguarda la riconferma dell’ineluttabilità di utilizzare la digitalizzazione per garantire un puntuale e trasparente monitoraggio dell’avanzamento dei lavori nel pieno rispetto delle indicazioni progettuali.”

AIS auspica che in questo quadro cresca la consapevolezza dell’importanza di dotare le amministrazioni pubbliche e le stazioni appaltanti di strumenti in grado di verificare una concreta attuazione degli indirizzi riguardanti l’ampia gamma della sostenibilità. In particolare, appare quanto mai urgente passare dalle dichiarazioni alla concretezza dei risultati in coerenza con le richieste di rendicontazione da parte della Commissione europea, mettendo al centro il concetto della misurabilità.

“E’ in questo ambito – continua il Presidente Orsenigo – che AIS svolge un ruolo centrale con le sue proposte, ultima in ordine di tempo la messa a punto di un documento metodologico rivolto a stazioni appaltanti pubbliche e private, al mondo della progettazione e delle imprese, per consentire loro di misurare i risultati rispetto a questioni nevralgiche come i consumi di acqua, la gestione dei rifiuti, l’impronta carbonica, l’utilizzo di materiali green, la dimensione del riciclo e la sicurezza. La somma dei punteggi raggiunti consentirà di valutare il livello generale di sostenibilità del singolo cantiere, acquisendo una oggettiva consapevolezza del livello raggiunto.”

Andrea De Bortoli

Vicedirettore

Associazione Infrastrutture Sostenibili