COMUNICATO STAMPA – Pnrr: Cuccello (Cisl) e Fumarola (Fnp Cisl)- Approvazione dis

(AGENPARL) – lun 10 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

Pnrr: Cuccello (Cisl) e Fumarola (Fnp Cisl)- Approvazione disegno di legge delega per la riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti è un passaggio importante.

Iter prosegua celermente per giungere al varo definitivo entro la primavera del 2023

“L’approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge delega per la riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti è un passaggio politico importante e una buona notizia attesa ormai da tempo, a fronte dell’impegno posto dalla Cisl e dalla Fnp”. Lo dichiarano in una nota congiunta il segretario confederale della Cisl, Andrea Cuccello e Daniela Fumarola, reggente della Fnp Cisl. “Ma ora che la palla passa al nuovo Esecutivo e Parlamento l’iter deve proseguire celermente per giungere al varo definitivo entro la primavera del 2023 prevedendo già dalla prossima legge di Bilancio un suo adeguato finanziamento. Tutto ciò si rende necessario per garantire i diritti sociali ad oltre 3 milioni di persone fragili che attendono da tempo risposte organiche rispetto all’attuale carenza di politiche sociali e socio sanitarie in larga parte del Paese.

Il testo nel complesso raccoglie molte richieste del sindacato e rappresenta, finalmente, un intervento organico che può diventare il pilastro, il punto di partenza su cui strutturare un sistema nazionale di promozione del benessere degli anziani e di assistenza di lungo periodo per i non autosufficienti.

Roma, 10 ottobre 2022

Invia