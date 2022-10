Pianosi, ambizione Mondiale: “Il Sardinia Grand Slam è il mio sogno iridato” | Comunicato Stampa 9 Ottobre 2022

“Il favorito è Maeder ma io non firmo soltanto per il podio: voglio lottare per la medaglia più importante”. Diciassette anni, un talento naturale e una consapevolezza da veterano: così Riccardo Pianosi, classe 2005, bronzo europeo pochi giorni fa, “avverte” gli amici rivali in vista del Sardinia Grand Slam, che quest’anno è valido quale Campionato del Mondo di Formula Kite (Classe Olimpica). L’evento ha preso ufficialmente il via ieri con la registrazione dei 150 partecipanti e andrà avanti fino a domenica prossima, 16 ottobre, data delle finali. Martedì 11 le prime regate.

Reduce da una brillante rassegna continentale a Nafpaktos, Pianosi non si accontenterà di confermare i terzi posti ottenuti, in serie, ai Mondiali 2021, ai Kite Worlds Youth 2022 e agli Europei in Grecia. “Le aspettative sono alte, perché ho fatto un bell’Europeo – racconta Pianosi – confrontandomi con i più forti e con la possibilità di stare davanti. Ho i mezzi per migliorare i terzi posti dell’Europeo e dello scorso Mondiale. Certo, andare in acqua per migliorare il bronzo del 2021 potrebbe mettermi un po’ d’ansia, ma confido di fare una bella gara”.

Numero 1 del Men’s World Sailing ranking, Pianosi è a Cagliari già da diversi giorni, assieme a una ricchissima pattuglia di atleti che, giorno dopo giorno, è arrivata a un totale di 150 partecipanti (92 uomini, 58 donne) provenienti da 44 Paesi di 6 Continenti. “Noi italiani giochiamo in casa, ci siamo allenati molto e conosciamo il posto. Il Golfo degli Angeli mi piace molto, sto provando un po’ di tavole ma di base qui mi trovo molto bene” le parole di Pianosi.

Riccardo non ha dubbi su chi saranno i principali rivali: “C’è più di un atleta che può puntare all’oro: su tutti Max Maeder, che in questo momento è il più veloce e l’uomo da battere. Poi ci sono i francesi, Taradin, Boschetti: sarà una gran gara”. In una manifestazione dove i dettagli faranno la differenza, Pianosi affida un desiderio alla brezza marina: “Essendo anche il più leggero dei primi dieci, preferisco gareggiare in condizioni di vento leggero, che mi permettono di esprimermi al meglio”.

Il Sardinia Grand Slam è il tradizionale evento velico di Cagliari organizzato da GLEsport, con il sostegno economico dell’Assessorato del Turismo della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Cagliari, sotto l’egida di World Sailing (la Federazione Internazionale della Vela) e IKA (la Federazione internazionale di Kiteboarding), oltre a FIV – Federazione Nazionale della Vela e CKWI, la Classe Kiteboarding e Wingsport Italia, e con la collaborazione del Chia Wind Club.

Lunedì 10 ottobre, il Campionato del Mondo di Formula Kite vivrà il primo momento ufficiale con la conferenza stampa in programma alle ore 11.00 al Sardinia Grand Slam Village, presso la sesta fermata del Poetto (ingresso chiosco Il Nilo), mentre da martedì 11 ottobre si inizierà a regatare. L’inizio del programma è fissato alle ore 10.00.

Cagliari, 9 ottobre 2022