(AGENPARL) – dom 09 ottobre 2022 BARCOLANA, PETTARIN: OCCASIONE PER PROMUOVERE TUTTO FVG

“Auspico con forza che il legame tra Barcolana e GO!2025 si stringa sempre di più e che da Barcolana 55 a, soprattutto, Barcolana 57 GO!2025 e Barcolana siano spinte dallo stesso potente vento di Bora che conduca il cuore Europeo delle nostre terre nel cuore del Mondo di domani, in cui l’Europa sia finalmente un player globale e dal nostro cuore mitteleuropeo spiri un vento irresistibile di democrazia e rispetto. Il tutto, ovviamente, partendo dalle nostre terre, dal nostro FVG, terra di confine da sempre e Regione d’Europa e dell’UE 3.0, pronta a mostrare al continente che un’UE senza confini non solo è possibile, ma che è già realtà”. Lo dichiara in una nota il deputato appartenente al Gruppo Misto Guido Germano Pettarin.