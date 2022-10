(AGENPARL) – dom 09 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

AGENDA ISTITUZIONALE

DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

da lunedì 10 ottobre a domenica 16 ottobre

Lunedì 10 ottobre

ore 9,30 – Alessandria – Conservatorio di musica “Antonio Vivaldi”, via Parma 1,

l’Assessore Poggio visita il Conservatorio

ore 11, Torino Centro Congressi Unione Industriali, via Fanti 17, il Presidente Cirio

l’Assessore Chiorino e l’Assessore Tronzano partecipano all’Assemblea pubblica

2022 di Unione Industriali “Eccellenza per Torino – Le nuove mappe della

globalizzazione ai fini della crescita”

ore 14,30, Agliè, Salone Comunale arch. F. Paglia, Strada per Bairo 2, l’Assessore

Tronzano e l’Assessore Chiorino partecipano all’Assemblea pubblica 2022 di

Confindustria Canavese “CambiaMenti”

ore 17,15, Torino, Starhotels Majestic, corso Vittorio Emanuele II 54, l’Assessore

Tronzano presenzia alla cerimonia di apertura “XLVII Congresso Nazionale

AIEOP”

Martedì 11 ottobre

Bruxelles, il Presidente Cirio partecipa alla Sessione Plenaria del Comitato delle

Regioni e incontra la Commissaria per la Coesione e le Riforme Elisa Ferreira

ore 9.30, Torino, Duomo OGR Corso Castelfidardo 22 l’Assessore Marnati

partecipa al Festival del Metaverso

ore 10 Torino, corso Marche Sala operativa, l’Assessore Gabusi partecipa alla

“Esercitazione sulle attività di rilievo post-evento”

ore 11.30 – Torino – Gallerie d’Italia, piazza San Carlo 156, l’Assessore Poggio

partecipa all’inaugurazione della mostra Gallerie Italia

ore 14.30 Torino, Cascina Fossata, il Vicepresidente Carosso interviene al

convegno “Riflessioni sulla pianificazione territoriale regionale. Un confronto fra le

Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto.” nell’ambito di Urbanpromo 2022.

ore 17, Torino, Centro Congressi Unione Industriali, via Fanti 17, l’Assessore

Tronzano partecipa al “Tributo a 10 anni dalla scomparsa del Senatore a vita Sergio

Pininfarina”

ore 17.30 Coazzolo, Sala consiliare il il Vicepresidente Carosso partecipa

organizzato dal Gal Terre Astigiane.

ore 17.45 – Novara – Centro CAAD Ipazia – Corso Trieste 15/A l’Assessore

Marnati presenzia all’inaugurazione della nuova sede di Biobanca Università del

Piemonte Orientale

Mercoledì 12 ottobre

Bruxelles – il Presidente Cirio partecipa alla Sessione Plenaria del Comitato delle

Regioni

Rimini, TTG, via Emilia 155, l’Assessore Poggio partecipa agli eventi della

Regione alla fiera del TTG (anche giovedì 13)

ore 10 – Torino – Hotel Holiday Inn, Piazza Massaua, 21, l’Assessore Chiorino

interviene al convegno “Cooperare e Formare” organizzato da AGCI Piemonte

ore 19, Torino, Centro Congressi Lingotto, via Nizza 280, l’Assessore Tronzano

partecipa all’evento “110 anni di Banca del Piemonte”

Giovedì 13 ottobre

ore 9,30 – Torino – Hotel NH, C.so Vittorio Emanuele 104, l’Assessore Chiorino

porta il saluto al Seminario di Formazione Europea “In Rete per fare GOL”

organizzato da CIOFS-FP e FORMA

ore 10 Asti, l’Assessore Gabusi partecipa alla “Esercitazione di Protezione Civile”

ore 16, Novara, Aula Magna Istituto Tecnico Agrario Bonfantini – Corso

Risorgimento 405 –l’Assessore Marnati partecipa al 70° anniversario della

fondazione dell’istituto

ore 18 Torino Circolo dei lettori, via Bogino, 9 il Presidente Cirio e l’Assessore

Protopapa partecipano alla presentazione del libro di Gianni Gagliardo “I segreti

delle Langhe”

Venerdì 14 ottobre

ore 9,30 – Torino – Hotel NH, C.so Vittorio Emanuele 104 – l’Assessore Chiorino

consegna il premio European Excellence Award al COFS-FP Piemonte

ore 11, Torino Via Nizza 330, il Presidente Cirio e gli Assessori inaugurano il

nuovo grattacielo della Regione Piemonte

ore 15, Ceresole Reale, Parco Nazionale Gran Paradiso, il Vicepresidente Carosso

partecipa alla tavola rotonda UNPLI-Federparchi.

ore 15:30 Vercelli, Comando di Polizia Locale, Via Donizetti, 16, l’Assessore

Gabusi partecipa alla “Inaugurazione Sala Operativa Comunale C.O.C. – C.O.M.

Sala Radio Emercomnet”

ore 18,30, Vigone, piazza C. Corte, l’Assessore Tronzano partecipa alla “23° Fiera

del Mais e dei Cavalli”

ore 18,30 Calosso, Piazza Sant’Alessandro, Salone don Pierino Monticone,

l’Assessore Gabusi partecipa alla cerimonia di inaugurazione della “22^ edizione

della Fiera del Rapulè”

Sabato 15 ottobre

ore 9 Bosco Marengo – viale Santa Croce, l’Assessore Poggio partecipa al

Convegno di Studi in occasione dei 450 anni dalla morte di Papa San Pio V

ore 9.30, Cuneo, Spazio Incontri Fondazione CRC, Via Roma 15, l’Assessore

Protopapa partecipa al convegno “Montagna, un futuro di opportunità”

ore 10:30, Monticello d’Alba, Castello dei Conti Roero, il Vicepresidente Carosso

partecipa alla conferenza stampa di presentazione della 42°Fiera Nazionale del

Tartufo Bianco e dei Vini del Roero di Vezza d’Alba.

ore 11, Front Canavese, via G. Falcone, l’Assessore Tronzano presenzia

all’inaugurazione del nuovo deposito polivalente

ore 10, Agognate – Via Valsesia 5 – Casa di Giorno per anziani Don Aldo Mercoli,

l’Assessore Marnati partecipa alla cerimonia per i 50 anni di Caritas Novara

ore 16 – San Maurizio d’Opaglio Piazzale antistante il Municipio, l’Assessore

Marnati partecipa alla cerimonia di partenza del 29° Rally del Rubinetto

ore 17, Acqui Terme, Teatro Ariston, Piazza Matteotti, l’Assessore Protopapa

partecipa alla Cerimonia di Premiazione della 55^ edizione del “Premio Acqui

Storia”

ore 17, Mombercelli, Portici comunali di Piazza Alfieri, il Vicepresidente Carosso

partecipa all’inaugurazione della 41° Fiera Nazionale del Tartufo Bianco.

Domenica 16 ottobre

ore 10 Piovera – via Balbi 2/4, l’Assessore Poggio e l’Assessore Protopapa

partecipano alla festa dell’agricoltura di Coldiretti

ore 10,30, Orbassano, piazza Umberto I, l’Assessore Tronzano partecipa

all’inaugurazione della “Fiera del Sedano rosso 2022”

ore 11,30 Serole, l’Assessore Gabusi e il Vicepresidente Carosso partecipano alla

“45° Sagra delle Caldarroste”