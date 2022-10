(AGENPARL) – sab 08 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

“Ottobre in rosa”: questa sera al Lido la “Sfilata in rosa” per raccogliere fondi a favore della Lilt

E’ stato un sabato davvero ricco di eventi, al Lido, nell’ambito del cartellone proposto da “Ottobre rosa” 2022, l’ormai tradizionale manifestazione promossa dal Comune di Venezia, in collaborazione con le associazioni del territorio, nel mese mondiale della prevenzione del tumore al seno, che quest’anno propone ben 80 appuntamenti.

La giornata si è aperta questa mattina in piazzale Santa Maria Elisabetta e nelle vie limitrofe con “Mercatini in rosa” e, in zona piazzetta Lepanto, con “Parco in movimento”. Sempre in piazzale Santa Maria Elisabetta ha funzionato per tutta la giornata uno stand informativo della Lilt, la Lega italiana Lotta ai tumori.

Nel pomeriggio, alle ore 15, c’è stata la “Camminata in rosa”, con partenza di fronte al parco Askenasi e seconda parte di svolgimento a Pellestrina.

Dulcis in fundo, alle ore 18.30, all’Hotel Ausonia Hungaria, la “Sfilata in rosa”, che ha visto la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, in una doppia veste: quella di madrina della manifestazione, da una parte, e di modella, dall’altra.

Tra gli ospiti d’onore dell’evento, che aveva lo scopo di raccogliere fondi a favore della Lilt, anche l’assessore comunale al Bilancio, Michele Zuin, il consigliere delegato del sindaco per i Rapporti con le Isole, Alessandro Scarpa Marta, i rappresentanti della Municipalità del Lido, e le Marie del Carnevale di Venezia.

Venezia, 8 ottobre 2022

– [Foto 1](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/1008%20Lid%201.jpg)

– [Foto 2](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/1008%20Lid%202.jpg)

– [Foto 3](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/1008%20Lid%203.jpg)

– [Foto 4](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/1008%20Lid%204.jpg)

– [Foto 5](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/1008%20Lid%205.jpg)

– [Foto 6](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/1008%20Lid%206.jpg)

– [Foto 7](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/1008%20Lid%207.jpg)

