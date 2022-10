Coppa Europa per Club “Cagliari 2022” – Trionfano le spadiste delle Fiamme Oro, tra i fioretti 2° posto delle Fiamme Gialle e 3° dei Carabinieri

(AGENPARL) – sab 08 ottobre 2022 Comunicato Federscherma 8 ottobre 2022

COPPA EUROPA PER CLUB CAGLIARI 2022 – TRIONFANO LE SPADISTE DELLE FIAMME ORO! TRA I FIORETTISTI FIAMME GIALLE D’ARGENTO E CARABINIERI DI BRONZO

CAGLIARI –La prima giornata della Coppa Europa per Club si chiude con un oro, un argento e un bronzo per le squadre italiane. A laurearsi campione d’Europa è la formazione di spada femminile delle Fiamme Oro composta da Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Gaia Traditi e Alice Clerici. Secondo posto nel fioretto maschile per le Fiamme Gialle di Daniele Garozzo, Giorgio Avola, Guillaume Bianchi e Giuseppe Franzoni. Nella stessa gara, terzo posto per i Carabinieri con Andrea Cassarà, Alessio Di Tommaso, Tommaso Martini e Damiano Rosatelli.

Un inizio nel segno dello spettacolo nella kermesse continentale in Sardegna, organizzata al PalaPirastu dall’Accademia d’Armi Athos.

Successo per le Fiamme Oro nella prova delle spadiste. La squadra della Polizia ha concluso la gara battendo la Polonia (Barbara Brych, Gloria Kulghardt, Renata Knapik-Miazga, Anna Polis) per 33-29, al termine di un match tiratissimo così come il resto della gara. In semifinale le Fiamme Oro avevano superato l’Esercito di Nicol Foietta, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani e Mara Navarria col punteggio di 30-26. Ai quarti di finale, in un altro derby, era arrivato il successo al minuto supplementare contro l’Aeronautica Militare (Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Federica Isola, Carola Maccagno) per 27-26. Quarto posto per l’Esercito, sconfitto nella finale per il bronzo dalle francesi di Levallois SC (Helen Jarassier, Alexandra Louis Marie, Solene Mbiim e Coraline Vitalis) per 29-28. Sesto posto finale per l’Aeronautica Militare. In pedana, con la squadra greca del Greece Ariston Paianias che ha chiuso al dodicesimo posto, anche la cagliaritana Isabella Fuccaro dell’Accademia d’Armi Athos.

Vittoria francese nel fioretto maschile, con la squadra di Issy les Molineaux, composta da tre nazionali francesi Maximilien Chastanet, Maxime Pauty e Alexandre Sido e dal forte ceco Alexander Choupenitch (bronzo olimpico a Tokyo) che in finale ha battuto per 45-41 le Fiamme Gialle di Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Giuseppe Franzoni e Daniele Garozzo, il campione olimpico di Rio 2016 e argento a Tokyo 2020. Terzo posto per i Carabinieri con Andrea Cassarà, Alessio Di Tommaso, Tommaso Martini e Damiano Rosatelli, grazie al successo per 45-33 sull’Ucraina (Danyil Hoida, Bohdan Pnivchuk, Andrii Pogrebniak, Andrii Scherba) nella finale per il bronzo.

Domani il programma della Coppa Europa per Club Cagliari 2022 si chiude con le gare di fioretto femminile, sciabola maschile e sciabola femminile. Diretta delle fasi finali sul canale Youtube della Federazione Italiana Scherma.

COPPA EUROPA PER CLUB – Cagliari, 8 ottobre 2022

SPADA FEMMINILE –[QUI tutti i risultati](https://engarde-service.com/?Organisme=federscherma&Event=europecup2022&Compe=we&lang=en&large=E)

Finale

Fiamme Oro b. Polonia 33-29

Finale 3° posto

Levallois SC b. C.S. Esercito 29-28

Semifinali

Polonia b. Levallois SC 45-41

Fiamme Oro b. C.S. Esercito 30-26

Quarti di finale

Beauvais ACA b. Polonia 39-34

Levallois SC b. Club de Esgrima Lazaro Cardenas 45-36

Fiamme Oro b. C.S. Aeronautica Militare 27-26

C.S. Esercito b. Ucraina: 45-35

Classifica finale (15):1. Fiamme Oro, 2. Polonia, 3. Levallois SC, 4. C.S. Esercito, 5. Beauvais ACA, 6. C.S. Aeronautica Militare, 7. Ucraina, 8. Club de Esgrima Lazaro Cardenas

FIORETTO MASCHILE –[QUI tutti i risultati](https://engarde-service.com/?Organisme=federscherma&Event=europecup2022&Compe=mf&lang=en&large=E)

Finale

Issy Le Molineaux (FRA) b. C.S. Fiamme Gialle 45-41

Finale 3° posto

C.S. Carabinieri b. Ucraina 45-33

Semifinali

C.S. Fiamme Gialle b. C.S. Carabinieri 45-28

Issy Le Molineaux (FRA) b. Ucraina 45-33

Quarti di finale

C.S. Fiamme Gialle

C.S. Carabinieri b. Club de Esgrima Cardinal Cisneros (SPA) 45-20

Ucraina b. Greece Aox Egaleo (GRE) 45-18

Issy Le Molineaux (FRA) b. CSA Steaua Bucharest (ROM) 45-16

Classifica finale (7):1. Issy les Molineaux, 2. C.S. Fiamme Gialle, 3. C.S. Carabinieri, 4. Ucraina, 5. Club de Esgrima Cardinal Cisneros (SPA), 6. Greece Aox Egaleo (GRE), 7. CSA Steaua Bucharest

