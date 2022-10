COMUNICAZIONE PER LA STAMPA. CARABINIERI Bolzano: corso guida sicura motociclisti.

(AGENPARL) – sab 08 ottobre 2022 nota per la stampa

Corso di guida sicura per motociclisti delle sezioni e aliquote radiomobile della Legione CC Trentino Alto Adige.

Bolzano-Bozen, sabato 8 ottobre 2022. Buonasera, come anticipatovi ieri sul broadcast WhatsApp, lunedì mattina inizierà il corso in titolo. Come altresì anticipatovi, martedì e mercoledì avranno attività esterne “su strada” mentre lunedì, dopo la presentazione del corso, dalle 09.00 alle 10.50 avranno la parte teorica in aula e dalle 11.00 alle 12.50 esercitazioni sul piazzale della caserma.

Io dalle 10 in poi sarò lì ad aspettare chi di voi vorrà vedere/fotografare/filmare le attività e in aula e sul piazzale, con possibilità d’interviste in ambo le lingue. Per cortesia, per comodità di tutti, chi viene mi mandi un messaggino WhatsApp con l’ora in cui intende arrivare. Grazie

p.s.: martedì e mercoledì gli istruttori mi hanno detto che faranno dei video sulla Mendola per mostrare ai motociclisti un feedback sull’attività. Tali video per chi li vorrà (fatemi sapere) saranno disponibili già giovedì.

Ten. Col. Alessandro Coassin

Comandante del Reparto Operativo

Comando Provinciale Carabinieri Bolzano