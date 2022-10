Rosato: cresce export italiano, ora concentrarsi su priorità reali

(AGENPARL) – ven 07 ottobre 2022 +18% l’export del food Made in Italy nei primi sette mesi del 2022 come riportato dall’ultimo rapporto Ismea “La Bilancia dell’agroalimentare italiano”.

È l’Italia che funziona, alti standard, qualità, lavoro serio.

Ma per non fare passi indietro serve abbattere i costi dell’#energia, come abbiamo proposto anche oggi, per non danneggiare le nostre imprese.

Al lavoro, non servono troppe parole ma archiviare le promesse assurde e costose della destra fatte in campagna elettorale e concentrarsi sulle priorità reali.