Newsletter Bandi e gare d’appalto – 06/10/2022

06/10/2022

[Avviso pubblico esplorativo finalizzato all’affidamento diretto di un servizio di predisposizione di un progetto di comunicazione digitale multicanale con focus sull’apertura e crescita dei social network](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82559)

6 ottobre 2022 Inseriti quesiti e chiarimenti dal n.10 al n.11 4 ottobre 2022 Inseriti quesiti e chiarimenti dal n.4 al n.9 28 settembre 2022 Il Comune di Verona … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82559)

[Avviso esplorativo per manifestazioni di interesse gestione dell’area verde Parco Giochi “Corte del Duca” per il biennio 2023/2024](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82713)

Con il presente avviso di indagine si intendono acquisire le manifestazioni di interesse dell’Associazionismo locale in possesso dei requisiti prescritti al fine di individuare i soggetti … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82713)

La Direzione Acquisti Contratti Utenze Responsabile Programma Biennale Acquisti, nell’ambito delle proprie funzioni, ha affidato ad Arpav, sede di Verona, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82707)

[Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata sotto-soglia mediante RDO sul Mepa, per l’affidamento della fornitura di articoli di cancelleria per le Unità Organizzative Comunali](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82708)

Per maggiori informazioni si rimanda alla documentazione allegata. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82708)

[Parco delle Colombare – Avviso finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento dei lavori di realizzazione del parco giochi e sport tradizionali italiani, ampliamento della Casa delle Colombare ed altro](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82560)

6 ottobre 2022 Si pubblica l’aggiornamento dei chiarimenti. 4 ottobre 2022 Si pubblica l’aggiornamento dei chiarimenti. 3 ottobre 2022 Si pubblica l’aggiornamento … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82560)

[Teatro Romano – Smontaggio 2022 e montaggio 2023 strutture sceniche – Avviso indagine di mercato per acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di smontaggio 2022 e montaggio 2023 delle strutture sceniche](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82556)

6 ottobre 2022 Si pubblica il file chiarimenti aggiornato al chiarimento n. 2. 29 settembre 2022 Si pubblica il chiarimento n. 1. Teatro Romano – Avviso indagine di mercato finalizzata … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82556)

