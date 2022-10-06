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Mercato dell’auto nuova – settembre 2022 – dati definitivi

Gnews

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 MARCA
DENOMINAZIONE COMMERCIALE
PANDA
7.810
LANCIA
YPSILON
3.703
FIAT 500
2.907
CITROEN
2.575
DACIA
SANDERO
2.469
2.426
TOYOTA
TOYOTA YARIS
2.349
TOYOTA
TOYOTA AYGO X
2.282
TOYOTA
TOYOTA YARIS CROSS
2.174
RENEGADE
1.773
Varie
80.508
TOTALE
110.976
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI
CENTRO ELABORAZIONE DATI
MERCATO DEL NUOVO
DATI STATISTICI DELLE IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE DEL MESE DI SETTEMBRE 2022
CLASSIFICA DEI PRIMI 10 MODELLI IMMATRICOLATI IN BASE ALLA DENOMINAZIONE COMMERCIALE

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