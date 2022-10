(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

[La pres. Mattei: “Cordoglio per la scomparsa di Barbara Stamm”](https://www.consiglio-bz.org/it/attualita/cs-consiglio-attuali.asp?art=Suedt670130)

Consiglio -Per 10 anni presidente del Parlamento bavarese, Stamm è scomparsa ieri. “Politica di grande sensibilità, da presidente del Landtag bavarese aveva molto a cuore i contatti col nostro Consiglio provinciale”, così la pres. Mattei.

“Con Barbara Stamm ci lascia una politica di grande sensibilità, che mancherà non solo alla Baviera”: così la presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano Rita Mattei si unisce al cordoglio per la scomparsa avvenuta ieri, a 77 anni e dopo lunga malattia, dell’ex presidente del Landtag bavarese.

Barbara Stamm è stata per più di 40 anni componente del Landtag della Baviera, presiedendolo – quale prima donna – dal 2008 al 2018. Nel Governo del Land ha ricoperto il ruolo di Ministra per il sociale. Nel Land tedesco, la sua scomparsa ha suscitato grande cordoglio: “Anche in Alto Adige ne ricorderemo l’instancabile attività politica e il grande impegno per i più deboli”, evidenzia Mattei, che aggiunge: “Quale presidente del Landtag, Stamm aveva curato molto i contatti con il Consiglio provinciale di Bolzano, evidenziando lei stessa che con nessun’altra Assemblea regionale il Landtag da lei guidato intratteneva rapporti tanto amichevoli”.

(Autore: MC)

[Lista completa dei comunicati](https://www.consiglio-bz.org/it/attualita/cs-consiglio-attuali.asp)

Realizzazione: [Informatica Alto Adige SPA](http://www.siag.it)

[Rete Civica dell´Alto Adige](http://www.retecivica.bz.it/)