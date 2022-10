IL COMUNE COMUNICA – questa mattina il sindaco e l’assessore Di Sciascio alla sperimentazione del mini bus a guida automatica

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 QUESTA MATTINA SINDACO DECARO

SUL MINI BUS A GUIDA AUTONOMA

NELLA FIERA DEL LEVANTE

Questa mattina, il sindaco Antonio Decaro e il vicesindaco Eugenio Di Sciascio hanno preso parte ad un giro sperimentale su un mini bus a guida autonoma in fase di testing nell’ambito del progetto Casa delle tecnologie emergenti (CTE), finanziato dal MISE e realizzato in collaborazione con l’Ente Fiera, TIM, NAVYA SA e I-Mobility Garage, oltre agli altri partner della CTE.

Si tratta di un mezzo con capienza massima di 15 persone, senza volante e con alimentazione elettrica, che raggiunge una velocità massima di 25 km/h.

L’iniziativa rientra nella serie di test che dalla seconda metà di settembre sono in corso negli spazi della Fiera del levante, trasformata per l’occasione in Living lab.