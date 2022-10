IL COMUNE COMUNICA – 8° pellegrinaggio solenne dell’Associazione nazionale Alpini: le limitazioni al traffico

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 8° PELLEGRINAGGIO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO

In occasione dello svolgimento dell’8° pellegrinaggio solenne al Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare, in programma sabato 8 ottobre, e della sfilata con partenza da largo Giannella, che si terrà domenica 9 ottobre, la Polizia []Locale ha previsto le seguenti limitazioni al traffico:

Il giorno 8 ottobre 2022:

1. dalle ore 5.00 alle ore 20.00 e, comunque, sino al termine della manifestazione, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze:

a. complanare di via Gentile, ambo i lati, nel tratto compreso tra i civici 47/A e 53

b. via Myra

c. via Divisione Acqui

2. dalle ore 14.00 alle ore 20.00 e, comunque, sino al termine della manifestazione, è istituito il “divieto di fermata” sulla piazza della Libertà, lato Palazzo dell’Economia, esclusivamente per la prima fila di stalli adiacente la carreggiata del corso Vittorio Emanuele II

3. dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e, comunque, sino al termine della manifestazione, è istituito il “divieto di transito” sul piazzale L. Giannella

Il giorno 9 ottobre 2022:

1.dalle ore 00.01 alle ore 13.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata su piazza Poerio, ambo i lati, tratto compreso tra le carreggiate di via Di Vagno (area sottostante il cavalcavia Garibaldi)

2.dalle ore 5.00 alle ore 13.00 e, comunque, sino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze:

a.piazza della Libertà, esclusivamente per la prima fila di stalli adiacente la carreggiata del corso Vittorio Emanuele II

b.c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Roberto da Bari e via Cairoli

c.piazza Massari, lato sinistro nel senso di marcia della carreggiata compresa tra c.so Vittorio Emanuele II e piazza Federico II di Svevia

3.dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di transito sulle seguenti strade e piazze:

a.lung.re sen. A. Di Crollalanza

b.piazza Diaz, carreggiata compresa tra largo Giannella e il passeggiatoio alberato

c.piazzale L. Giannella

d.lung.re N. Sauro

e.piazza Gramsci, carreggiata prospiciente il mare, tratto compreso tra via Matteotti ed il prolungamento ideale di via Di Vagno

f.nei tratti di strada che adducono al lung.re A. Di Crollalanza

g.nei tratti di strada compresi tra via Dalmazia e il lung.re N. Sauro, così di seguito riportati:

– via Giandomenico Petroni

– via Spalato

– via Addis Abeba

– via Gorizia

– via Matteotti

4. dalle ore 10.00 alle ore 13.00, e comunque sino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di transito sulle seguenti vie e piazze:

a. piazzale IV Novembre

b. c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via Marchese di Montrone

c. via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e c.so Vittorio Emanuele II

d. piazza Massari, carreggiata con senso di marcia da c.so Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia

e. via B. Petrone

5. dalle ore 18.30 sino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di transito sulla rotonda di piazzale L. Giannella.